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الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة
أكدت أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الانقلابيين للمجتمع الدولي

الإمارات تدين محاولة الحوثيين الإرهابية استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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