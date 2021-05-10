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شرطة الرياض تطيح بشخص استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في  وادي الدواسر

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شرطة الرياض تطيح بشخص استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في  وادي الدواسر شرطة الرياض تطيح بشخص استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في  وادي الدواسر
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخص استخدم صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في  وادي الدواسر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض ما يحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

اتضح أنه مواطن، في العقد الخامس من العمر، من أرباب السوابق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورطه أيضًا في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض، وضبط بحوزته جزء من المسروقات، فيما تم استرداد جزء منها بعد بيعها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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