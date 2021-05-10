تناغم وحركة سلسة لنقطة فرز الشرائع.. توجيه وإرشاد ومساعدة وضبط مخالفين

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وسط إشادة بالتزام المواطنين والزائرين بالتعليمات وتعاونهم مع رجال المرور

بتناغم وحركة سلسة تشهدها نقطة فرز حجز المركبات بالشرائع يقف رجال المرور على مدار 24 ساعة يشرفون على تنظيم وتدفق المركبات والتأكد من نظامية التصاريح للراغبين في العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف.

"سبق" وقفت ميدانيًا على نقطة فرز حجز المركبات بالشرائع ورصدت جهود رجال المرور في النقطة بإشراف من مساعد قائد قوات أمن المرور لشؤون العمرة اللواء محمد البسامي ومتابعة مباشرة من قائد قيادة حجز السيارات الصغيرة العقيد فيصل سالم الدوسري وبإشراف مباشر من قائد حجز الشرائع الرائد حمود صايل الشمري.

قال "الشمري" لـ"سبق"، إن دور النقطة يقوم بتطبيق الخطط الأمنية والمرورية في النقطة وذلك بالتأكد من وجود تصريح للراغبين في أداء العمرة والتأكد من صحة تصاريحهم وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق القادمين للعمرة دون حصولهم على تصاريح.

وأضاف الرائد الشمري: يقوم رجال المرور بالنقطة بإرشاد المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مركز عناية الواقع في المسفلة والذي يتولى تقديم الخدمات لهم.

وأشاد الرائد حمود بدور المواطنين والقادمين إلى مكة بالتزامهم بالتعليمات وتطبيقهم لشروط القدوم للعمرة وتعاونهم مع رجال المرور، متمنيًا لهم السلامة والتوفيق لإتمام نسكهم والعودة بسلامة.