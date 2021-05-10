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الأشرفي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

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الأشرفي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما الأشرفي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما
شكر قيادتها الرشيدة على حرصها وعنايتها بسلامة ضيوف الرحمن طوال العام

الأشرفي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

أكد الشيخ طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، أن المجلس يشكر وقيادتها الرشيدة على حرصها وعنايتها بسلامة ضيوف الرحمن طوال العام، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذان يبذلان قصارى جهدهما ويتخذان جميع الإجراءات الاحترازية لحماية قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم تصريحه سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي من كل مكروه، وأن يوفقهم لمواصلة الجهد والبذل والعطاء لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والإسلام والمسلمين.رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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