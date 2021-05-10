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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة
أكدت وقوفها مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي؛ يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين؛ مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".الإمارات مليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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