جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بناء على طلب النواب الأردني

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جى بي سي نيوز :- أقرت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، عقد جلسة طارئة خلال اليومين المقبلين في القاهرة، بطلب من مجلس النواب الأردني من أجل اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للمقدسيين بوجه ممارسات الاحتلال العنصرية في الأقصى وحي الشيخ جراح.

وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات طالب في رسالة موجهة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، بعقد اجتماع طارىء لاتخاذ مواقف بمواجهة انتهاكات حكومة الاحتلال والعصابات اليهودية المتطرفة في القدس. وأكد العودات في دعوته أهمية العمل نحو وضع خطة تحرك في جميع الاتجاهات تضمن وقف تلك الاعتداءات، وتحفيز الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

