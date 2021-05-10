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مباشر - السيد جمال: سجلت شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ وسط تراجع أرباح 10 شركات من أصل 14 شركة مدرجة في السوق الرئيسي "تاسي".

وانخفضت الأرباح المجمعة لـ 14 شركة أسمنت مدرجة بالسوق المالية السعودية بنسبة 15.1% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 159.27 مليون ريال عن الأرباح المحققة في الربع المماثل من العام الماضي، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر".

وبلغت أرباح شركات الإسمنت 892.52 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع أرباح قيميتها 1.05 مليار ريال بالربع ذاته من عام 2020.

وتأثرت النتاج المجمعة بانخفاض أرباح 10 شركات بالربع الأول على أساس سنوي؛ كان أبرزها أسمنت تبوك بانخفاض نسبته 75.6%، وأسمنت اليمامة بتراجع 55.7%، ثم أسمنت حائل بانخفاض 35.7%.

وفي المقابل، حققت 4 شركات نموا بالأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ كان أبرزها أسمنت نجران بارتفاع 51.4%، وأسمنت العربية بزيادة 48.56%.

وتصدرت شركة أسمنت الجنوبية شركات الإسمنت السعودية بالأرباح خلال الربع الأول من عام 2021؛ بواقع 175 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة رغم انخفاضا على أساس سنوي بنحو 4.4%.

وجاءت أسمنت السعودية في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 119.4 مليون ريال مسجلة تراجعا سنويا نسبته 19.6%، ثم أسمنت القصيم بأرباح تبلغ 100.87 مليون ريال، بعد انخفاضها 9.3% عن الربع الأول من عام 2020.

وكانت شركات أسمنت تبوك والجوف وحائل الأقل بالربحية في الربع الأول من عام 2021؛ بواقع 7.05 مليون ريال و19.41 مليون ريال و25.87 مليون ريال على الترتيب.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح شركات الإسمنت السعودية بنسبة 8.2% مقارنة مع أرباح الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020) والبالغة 824.72 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، لترتفع بقيمة 67.8 مليون ريال.

وحققت شركة أسمنت العربية أعلى وتيرة ارتفاع بالأرباح خلال الربع الأول من 2021 عن الربع السابق بنسبة 25.7%، يليها أسمنت الجنوبية بـ 24.1%.

وارتفعت أرباح 7 شركات عن الربع السابق، فيما انخفضت أرباح 6 شركات كان أبرزها أسمنت اليمامة بنسبة 51.75%، وأسمنت تبوك بانخفاض 44.3%، فيما تحولت أسمنت الجوف للربحية.

وعلى مستوى الإيرادات، سجلت شركات الإسمنت السعودية انخفاضا في قيمة المبيعات بنسبة 3.15% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبما يعادل 95.45 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات شركات الإسمنت السعودية المدرجة 2.94 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.03 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2020.

وانخفضت إيرادات 8 شركات بالربع الأول؛ كان أبرزها أسمنت اليمامة وأسمنت حائل بانخفاض نسبته 37.85% و31.45% على التوالي، لتسجلا إيرادات بقيمة 180.26 مليون ريال و81.89 مليون ريال على الترتيب.

وزادت إيرادات 8 شركات كان أبرزها أسمنت العربية بنسبة 57.1% وأسمنت نجران بـ17.9%، إلى 321.5 مليون ريال و184.43 مليون ريال على التوالي.

وكانت شركة أسمنت الجنوبية الأعلى بالإيرادات في الربع الأول من عام 2021 بواقع 439 مليون ريال رغم انخفاضاها 3.9%، فيما كانت أسمنت الجوف الأقل بواقع 67.89 مليون ريال.

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