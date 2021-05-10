أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا"

Print
"إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا" "إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا"
موجهة لمختلف الفئات العمرية.. وتبدأ من ثاني أيام العيد

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان "عيد إثراء، يضيء بكم فرحًا"، عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا

دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا