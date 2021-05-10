رالي الأندلس.. يزيد الراجحي يعود للمنافسة عبر مشاركته في أولى جولات كأس العالم

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البطل السعودي يسجّل عودته للسباقات بعد تعافيه من إصابته في حادث باها الشرقية

يسجل البطل السعودي يزيد الراجحي، عودته للراليات في رالي الأندلس بعد تعافيه من الإصابة الذي تعرض لها في الرقبة من جرّاء حادث في باها الشرقية في مارس الماضي.

وسيعود أيقونة رياضة المحركات السعودية خلف مقود سيارة تويوتا هايلوكس، ليبدأ رحلته في الدفاع عن ألوان فريقه في الجولة الافتتاحية من كأس العالم الـ FiA للراليات الصحراوية الطويلة الـ "كروس كانتري" المقرر إقامتها في مدينة فيا مارتن الإسبانية من 12 الى 16 من شهر مايو الحالي.

وتعرّض البطل يزيد الراجحي، وملاحه الإيرلندي مايكل أور، إلى حادث عنيف في المرحلة الخاصة الثانية من باها الشرقية الدولي بعد تجاوزهما نقطة الـ 104 كيلومترات من المرحلة الخاصة الثانية، وعانى كلاهما من إصابة في الرقبة.

ومنح الفريق الطبي الخاص بالبطل يزيد الراجحي، الضوء الأخضر للعودة الى السباقات بعد تماثله للشفاء التام، بينما سيتغيّب ملاحه أور عن رالي الأندلس بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في رالي كازاخستان في شهر يونيو المقبل وسيستعين الفريق بدلاً عنه بخدمات الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس.

ويمثل رالي الأندلس الذي سيتخذ من منتجع "هاسيندا إل روساليخو" مقراً له أولى جولات روزنامة الـ "كروس كانتري" من أصل 7 جولات في 3 قارات مختلفة.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات الـ FiA مطلع هذا العام، انضمام رالي الأندلس الى روزنامة كأس العالم للراليات الصحراوية بشكل رسمي، وتقدر مسافة الرالي الإجمالية 1473 كلم منها 1086 كلم مراحل خاصة مقسمة الى 4 مراحل مكوّنة من مسارات حصوية، متعرجة وتقنية في المناظر الطبيعية بين مزارع الزيتون الأندلسية.

ويسعى يزيد الراجحي، الذي يشارك في منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية للعام الثامن على التوالي، حصد الألقاب ومنصات التتويج على متن سيارة تويوتا هايلوكس الرُباعية الدفع التي تشارك بألوان فريق "أوفر درايف للسباقات" البلجيكي.

وقال يزيد الراجحي: "أولاً، أشكر الله وأحمده على شفائي من الإصابة بشكل كامل بعد الحادث الكبير الذي تعرّضنا له أنا وملاحي مايكل في باها الشرقية. الحوادث جزء من طبيعة السباقات ولا يمكن للسائق التنبؤ بها. تعرّض عديد من زملائنا الى حوادث مثلنا وتوفي الدراج رياض الشمري في ذلك الرالي، أتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وأدعوا الله أن يرحم رياض".

وأضاف: "كما أتمنى الشفاء العاجل لزميلي وملاحي مايكل، الذي لم يستطع المشاركة معي في رالي الأندلس؛ لأنه مازال يتعين عليه إكمال الجلسات العلاجية حتى يكون جاهزاً للملاحة، لكني أتوقع عودته في الراليات المقبلة".

وتابع: "كانت فترة التعافي بالنسبة لي استراحة قصيرة أشحن فيها كل قواي الذهنية والبدنية لخوض غمار موسم جديد من كأس العالم الراليات الصحراوية الطويلة، أنا حقاً متشوق للمنافسة والعودة خلف مقود القيادة مجدداً".

وزاد الراجحي: "سعيد بعودة ديرك معي في مقصورة القيادة، فقد خضنا معاً منافسة رائعة في رالي الأندلس العام الماضي، ونسعى لتكرارها وأن نفوز بهذا الرالي هذا العام".

ووجّه سفير رياضة المحركات السعودية، يزيد الراجحي، الشكر للشريك الإستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وُكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

من الجدير بالذكر، أن الراجحي وتسيتسفيتس شكّلا ثنائياً رائعاً محققين نتائج مذهلة في عديد من الراليات الصحراوية الطويلة منذ عام 2019 وكان رالي داكار2021 المحطة الأخيرة للثنائي حيث حققا الفوز معاً بمرحلتين على أرض الوطن.

وقال تسيتسفيتس، عن عودته بجانب يزيد الراجحي في رالي الأندلس الذي يشكل ثاني نسخة ليكونا معاً: "أنا متحمس للغاية للمنافسة في رالي الأندلس والجلوس بجانب صديقي يزيد لتقديم أداء رائع على متن سيارة تويوتا هايلوكس، وإني أتطلع قدماً وبشدة لسباق متميز ورائع في رالي الأندلس، إذ ستكون المنافسة قوية، سنواجه تحدياً كبيراً، وأنا سعيد للغاية بالعودة".