أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرّف على استعدادات "أمانة الطائف" لـ "عيد الفطر المبارك"

Print
تتضمن ولأول مرة عروضاً ضوئية وثلاثية الأبعاد وشاشات تفاعلية

تعرّف على استعدادات

كشفت أمانة محافظة الطائف عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن ولأول مرة العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد 3D والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من والحد من انتشاره.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي، أنهُ وبناءً على توجيه أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي بدأت الإدارات المعنية بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بالتجهيز لفعاليات الأمانة خلال العيد المبارك التي ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، تتضمن خلالها عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج، وعروضاً ضوئية في مداخل الطائف، وممشى الخمسين ،ومحور النور، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى منتزه الردف، وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد ١٠ مواقع للاحتفالات بالعيد.

وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من ٢٠٠٠ علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من ٥٠٠ لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.

وبين "الثبيتي" في بيانٍ ورد "سبق" أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض 3D في عدة مواقع من المحافظة، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن كافة الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة ،والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

تعرّف على استعدادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا