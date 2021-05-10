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.. حريق ضخم في فندق شهير بمدينة طنطا المصرية

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بالفيديو.. حريق ضخم في فندق شهير بمدينة طنطا المصرية .. حريق ضخم في فندق شهير بمدينة طنطا المصرية
تسبب بحالة خوف لدى سكان العقارات المجاورة

بالفيديو.. حريق ضخم في فندق شهير بمدينة طنطا المصرية

دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية شمال القاهرة بقرابة 20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق ضخم في فندق شهير بمدينة طنطا فجر اليوم الاثنين.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني: إن الحريق اشتعل في فندق بانوراما طنطا في 16 شارع النحاس دائرة قسم أول طنطا.

وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً فجر اليوم بنشوب حريق في الأدوار العليا من الفندق المكون من قرابة 20 طابقاً.


وشدد على أن الدفاع المدني عمل على إخلاء الفندق لحين السيطرة على الحريق الذي لم يتضح سببه حتى الآن.

فيما أشار موقع " صدى البلد" إلى أن تماساً كهربائياً وراء اندلاع الحريق الضخم، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية، وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

وتداول شهود عيان فيديوهات تظهر النيران الضخمة الصاعدة من أعلى الفندق، مؤكدين أن الحريق تسبب في حالة من الخوف لدى سكان العقارات المجاورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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