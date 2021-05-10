اليمن.. "التحالف الوطني" يدين اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى

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دعا الجامعة العربية والتعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الصلف الإسرائيلي

عبّر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة النكراء التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ومحاولة منعهم من حقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى خلال ليالي شهر رمضان، الذي تسبّب في إصابة المئات من المصلين بجروح من جرّاء الاعتداءات العنيفة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية.

ودان التحالف الوطني في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، اليوم، جرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً بهذا الصدد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الصلف الإسرائيلي.

وطالب التحالف، مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وأوضح، أن الميليشيات الحوثية التابعة لإيران هدمت المنازل والمساجد، وصادرت الممتلكات واعتقلت الرجال واختطفت النساء وهجّرت المواطنين، وهي اليوم تتخذ من معاناة الشعب الفلسطيني ذريعة لمطاردة النازحين الذين فرّوا من جحيم بطشهم إلى مدينة مأرب اليمنية، حيث تقصف المدن الآمنة في اليمن والمملكة العربية السعودية وتدّعي أن الطريق إلى القدس يمر عبر مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكل ذلك يحدث تحت شعارات طائفية وإرهابية تنطلق من خرافة الحق الإلهي المزعوم في الأرض والإنسان، في حين أن الهدف الحقيقي لإيران هو التوسع واستعادة الإمبراطورية الفارسية.