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مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

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مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري

مقتل مسؤولين أمنيين في تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

قتل فردان من الشرطة وأصيب آخرون اليوم في تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه أمام بوابة مركز شرطة وابري، مما أسفر عن مصرع قائد المركز ومسؤول أمني آخر.
وقالت قيادة الشرطة الصومالية في تصريح إعلامي إن أربعة آخرين من المارة قتلوا في التفجير الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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