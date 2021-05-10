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هل يسدد المواطن المسافر للخارج قيمة التأمين الصحي عن كل رحلة؟!.. هنا الإجابة

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هل يسدد المواطن المسافر للخارج قيمة التأمين الصحي عن كل رحلة؟!.. هنا الإجابة هل يسدد المواطن المسافر للخارج قيمة التأمين الصحي عن كل رحلة؟!.. هنا الإجابة
فوائد متعددة لبرنامج التأمين الصحي

هل يسدد المواطن المسافر للخارج قيمة التأمين الصحي عن كل رحلة؟!.. هنا الإجابة

أعلن مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية عن إطلاق برنامج تأمين كوفيد -19 للسفر بهدف حماية المواطنين من تبعات أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، وبدء العمل بهذا النظام من يوم 6 مايو الماضي، وذلك تنفيذًا لشروط السفر للخارج والاشتراطات التي وضعتها اللجان الصحية.

ميزات التأمين للمسافر:
- يغطي التأمين الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا بحد يصل إلى 450 ريالاً يوميًا ولمدة 14 يومًا.
- ويغطي مخاطر السفر الدولي الأخرى والتي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة بحد يصل إلى 650,000 ريال.
- تغطية حالات إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا وبحد تعويض يصل إلى 40,000 ريال.
- تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة بحد 2000 ريال لكل منها.
- تغطية الحالات الطبية التي تستدعي الإخلاء والعودة الطبية للمملكة.
- مدة التغطية التأمينية 30 يومًا يمكن تمديدها إلى 60 يومًا أو 90 يومًا إذا تطلبت ظروف السفر هذا التمديد.
- تكلفة التأمين 375 ريالاً سعوديًا لكل مواطن، ولا تقتصر تغطيته على رحلة واحدة، بل يغطي جميع الرحلات التي يقوم بها المواطن أثناء فترة سريان الوثيقة وهي 30 يومًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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