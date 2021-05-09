أخبار عاجلة

دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

20  مشروعًا متكاملاً بالرياض خلال عامَيْن.. لماذا يعد ولي العهد الداعم الرئيسي لقطاع الإسكان؟

Print
20  مشروعًا متكاملاً بالرياض خلال عامَيْن.. لماذا يعد ولي العهد الداعم الرئيسي لقطاع الإسكان؟ 20  مشروعًا متكاملاً بالرياض خلال عامَيْن.. لماذا يعد ولي العهد الداعم الرئيسي لقطاع الإسكان؟
استحداث حلول مبتكرة وتسخير كل الإمكانات لتوفير المنازل العصرية

20  مشروعًا متكاملاً بالرياض خلال عامَيْن.. لماذا يعد ولي العهد الداعم الرئيسي لقطاع الإسكان؟

ليس أدل على نجاح "رؤية 2030" في تحقيق إنجازات لافتة في قطاع الإسكان، وتحقُّق وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإتاحة السكن المتطور للمواطنين السعوديين، من إسهام الرؤية في رفع نسبة تملك السعوديين للسكن من 47 في المئة عام 2016 إلى 60 في المئة عام 2020، في حين أن مستهدفاتها الأساسية هي رفع نسبة تملك الأسر للسكن إلى 70 في المئة بحلول العام 2030؛ وهو ما يشير إلى أن "رؤية 2030" حققت نحو 56 في المئة من مستهدفاتها خلال أربع سنوات فقط؛ ما يُنتظر معه تجاوز الرؤية لمستهدفاتها قبل حلول الموعد المحدد لها في 2030.

واستمرارًا لذلك المعدل العالي من الإنجاز في توفير السكن الملائم للأسر السعودية، وجَّه ولي العهد أمس الأحد بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ستسهم في بناء 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق في ضاحية الجوان السكنية، تضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق الإعلان عنها في الضاحية، التي ستزيد مساحتها بهذا التخصيص من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين؛ ما يشكل إضافة نوعية لقطاع الإسكان وللضاحية، التي "تمثل واجهة حضارية جديدة، وواحدة من كبرى الضواحي في الرياض".

ويعد تخصيص ضاحية الجوان أحد مظاهر اهتمام الأمير محمد بن سلمان بإيجاد حلول فعالة لمشكلة الإسكان، لكن الإشارة إلى مدينة الرياض وحدها شهدت خلال العامين الماضيين تدشين أكثر من 20 مشروعًا سكنيًّا متكاملاً مدعومًا من ، وكفيلاً بأن يوضح أن قطاع الإسكان يحتل أهمية خاصة لدى ولي العهد، وأنه يوليه دعمه الدائم، وأن ولي العهد في هذا الصدد يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير قطاع الإسكان، واستحداث الحلول المبتكرة التي ترتقي به، وتسخير الإمكانات والجهود لتمكين المواطنين السعوديين من تملك المساكن العصرية.

ومن الطبيعي أن تنعكس الإنجازات، التي حققتها "رؤية 2030" بقيادة الأمير محمد بن سلمان في قطاع الإسكان، على تقديرات السعوديين له؛ فقد ارتفعــت نســبة رضــا المواطنين عــن البرامــج والحلــول السكنية التي قدمتها الحكومة إلى 80 في المئة عام 2020، بعد أن كانت عند إطلاق البرامج السكنية للرؤية 32 في المئة فحسب. فتضاعُف نسبة رضا السعوديين عن المنتجات السكنية التي أتيحت خلال السنوات الأربع الماضية مؤشر دال على قيمة الإنجاز الذي تحقق في قطاع الإسكان، والإنجازات التي ستتحقق خلال السنوات المقبلة، بما سيؤدي في المستقبل القريب إلى توفير السكن لكل السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية