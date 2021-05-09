"ولادة مكة" تستمر في تفعيل حملات التبرع بالدم

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دعم المرضى وأبطالنا المرابطين بالحد الجنوبي

تحت رعاية الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور دلشد علي عباس، نظّم مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم، وبمشاركة فريق "فرسان مكة للدراجات النارية"، اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "التبرع بالدم صحة وحياة وثواب"؛ بهدف دعم المرضى وأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي بتأمين الدم لهم.

وأوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة، الدكتور عطية الزهراني، ضرورة تسليط الضوء على مدى أهمية التبرع بالدم من خلال الحملات التثقيفية التي تأتي ضمن أولويات واهتمامات المستشفى، خصوصًا أن الدم لا يمكن الحصول عليه إلا من الإنسان نفسه.

من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي ينفذها المستشفى تعزيزًا لمفهوم العطاء المتبادل، مشيرًا إلى أن ولادة مكة ترحب دومًا بمثل تلك المبادرات الإنسانية التي تُسهم في دعم الشراكة المجتمعية وتعميق الصلة بين أفراد المجتمع، وكل ذلك يأتي مع الأخذ الكامل بالتدابير اللازمة المعتمدة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.