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"الدفاع المدني" يحذّر: أمطار ورياح تشهدها هذه المناطق.. غدًا

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"الدفاع المدني" يحذّر: أمطار ورياح تشهدها هذه المناطق.. غدًا "الدفاع المدني" يحذّر: أمطار ورياح تشهدها هذه المناطق.. غدًا
أهاب بالجميع أخذ الحيطة من المخاطر المحتملة والابتعاد عن أماكن السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، إلى الحيطة من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم الاثنين 28/ 9/ ١٤٤٢هـ وحتى الجمعة الموافق 2/ 10/ ١٤٤٢هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتفصيلًا، أوضحت المديرية أن مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة) تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول؛ بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.

وتتأثر مناطق (المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها؛ فيما ستتأثر المنطقة الشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن المديرية العامة تهيب بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.المديرية العامة للدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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