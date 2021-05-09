من 11 مساء حتى 6 صباحًا.. الأردن يخفّف الحظر الليلي بدءًا من أول أيام العيد

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تأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها وفقًا للوضع الوبائي

أعلن الأردن تخفيف الحظر الليلي بدءًا من أول أيام العيد ليكون من 11 مساء حتى 6 صباحًا.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قرارًا استنادًا لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 تم بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد بحيث تصبح للأفراد اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلًا حتى الساعة السادسة صباحًا في جميع أيام الأسبوع باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة الأردنية أن هذا القرار وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا للوضع الوبائي وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.

ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.

وأكدت الحكومة مضيّها قدمًا في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستدامة النشاطات الاقتصادية واتخاذ إجراءات تخفيفية وفقًا لتطورات الوضع الوبائي.

وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الآمن يعني فتح معظم القطاعات مطلع تموز المقبل، وأيضًا العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة، وكلها مطاعيم آمنة ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية.الأردن الحظر الليلي