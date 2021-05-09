تسجيل 16وفاة و 743 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (743) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (719,976) حالة.

• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9092) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.96%)، مقارنة مع (5.95%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (14,968) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,839,470) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2386) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (703,577) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (7307) حالات.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (92) حالة، فيما غادرت (102) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (963) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 40%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 192 في محافظة العاصمة عمّان.

- 118 في محافظة الزرقاء.

- 90 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.

- 73 في محافظة الكرك.

- 54 في محافظة المفرق.

- 49 في محافظة الطفيلة.

- 42 في محافظة البلقاء.

- 35 في محافظة العقبة.

- 29 في محافظة جرش.

- 27 في محافظة عجلون.

- 20 في محافظة مأدبا.

- 14 في محافظة معان، منها 6 في البترا.