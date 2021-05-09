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تسجيل 16وفاة و 743 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 16وفاة و 743 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 16وفاة و 743 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (743) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (719,976) حالة.

• سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9092) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.96%)، مقارنة مع (5.95%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (14,968) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,839,470) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2386) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (703,577) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (7307) حالات.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (92) حالة، فيما غادرت (102) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (963) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 40%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 192 في محافظة العاصمة عمّان.
- 118 في محافظة الزرقاء.
- 90 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.
- 73 في محافظة الكرك.
- 54 في محافظة المفرق.
- 49 في محافظة الطفيلة.
- 42 في محافظة البلقاء.
- 35 في محافظة العقبة.
- 29 في محافظة جرش.
- 27 في محافظة عجلون.
- 20 في محافظة مأدبا.
- 14 في محافظة معان، منها 6 في البترا.

جي بي سي نيوز

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