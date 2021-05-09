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هنا نماذج من "شباب مكة" نذروا أنفسهم لخدمة الزوار والمعتمرين

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"الغامدي": يعملون على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية وتوزيع المصلين

هنا نماذج من

يقضي شباب من مكة المكرمة جلّ أوقاتهم في جنبات البيت الحرام، وقد نذروا أنفسهم لخدمة الزوار والعمّار مبتغين من ذلك الثواب والأجر من رب العالمين.

وتفصيلًا: يشارك مجموعة من شباب مكة ضمن "برنامج شباب مكة في خدمتك" أحد برامج مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة في تنظيم ممرات وصفوف المصلين بالمسجد الحرام، وقد شارك الفتية في تنظيم المصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان بالمسجد الحرام.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لمشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أن هذا النشاط يأتي بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة في المحافظة على ممرات المصلين وتهيئتها، وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية الأخرى، وتوزيع المصلين على المصليات وغيرها من أدوار قام بها الشباب المتطوعون؛ تسهيلًا لحركة قاصدي المسجد الحرام في أداء صلاتي التراويح والقيام وفق البروتوكولات الصحية وإدارة الحشود.

ونوه "الغامدي" إلى هذه الشراكة التي تربط مشروع تعظيم البلد الحرام بقوات الطوارئ الخاصة، والتي تعكس التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث في خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

مكة المكرمة البيت الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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