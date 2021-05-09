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.. متحدث الصحة: الحد الأقصى المسموح به في التجمع خلال العيد 20 شخصًا

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فيديو.. متحدث الصحة: الحد الأقصى المسموح به في التجمع خلال العيد 20 شخصًا .. متحدث الصحة: الحد الأقصى المسموح به في التجمع خلال العيد 20 شخصًا
العبدالعالي شدّد على ضرورة أن تكون الأماكن ذات تهوية جيدة وارتداء الكمامات والتباعد

فيديو.. متحدث الصحة: الحد الأقصى المسموح به في التجمع خلال العيد 20 شخصًا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العدد الأقصى المسموح به للتجمعات في العيد 20 شخصًا فقط.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19): "بإمكاننا أداء صلاة العيد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة، والحرص على عدم المصافحة ولبس الكمامة وترك المسافات الآمنة".

وشدد على الأهمية القصوى للالتزام بالأعداد في التجمعات الأسرية والمناسبات واللقاءات الاجتماعية؛ بحيث لا تتجاوز 20 شخصًا فقط، وأن تكون هذه التجمعات واللقاءات في أماكن ذات تهوية جيدة مع ارتداء الكمامات وترك المسافات الآمنة وعدم المصافحة.

وأكد أن الجهات المعنية والمختصة ستقوم بمهامها بمراقبة وضبط المخالفات، وستقوم بجولاتها على مختلف المواقع؛ محذرًا من أن استهتار البعض يُعرّض المجتمع للخطر. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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