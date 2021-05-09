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سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

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سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي
قالت: الدخول إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق

سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

أكدت سفارة المملكة العربية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة، ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.

وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث ستتم إفادة المواطنين في حينه.سفارة المملكة العربية السعودية ماليزيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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