رئيس وزراء باكستان يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلامي

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بحثا الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المطروحة على أجندة المنظمة

استقبل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان في مكة المكرمة اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وبحثا خلال الاستقبال الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المطروحة على أجندة منظمة التعاون الإسلامي؛ وبصفة خاصة مكافحة الإسلاموفوبيا وأوضاع المسلمين في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاد الأمين العام في هذا الصدد بجهود باكستان وتقديمها لقرار اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأخيرة في نيامي- جمهورية النيجر، إلى جانب قيادتها لجهود مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة في الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم مشروع قرار إلى الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص إقرار يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

على صعيد آخر بحث اللقاءُ آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية باكستان الإسلامية في ضوء استضافة باكستان للدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء لمجابهة جميع التحديات المشتركة.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدور المحوري الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في هذا الإطار.

فيما أشاد الدكتور العثيمين بالعلاقات المتميزة بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية باكستان، معبّرًا عن تقديره لإسهامات باكستان ورئيس الوزراء الباكستاني في تطوير وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في مختلف المحافل الدولية.رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان