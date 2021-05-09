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الأمن البيئي: إيقاف 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي

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الأمن البيئي: إيقاف 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي الأمن البيئي: إيقاف 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي
المتحدث الرسمي: طبقنا الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

الأمن البيئي: إيقاف 31 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1146) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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