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.. قتلى وجرحى في هجوم إسرائيلي على اللاذقية وطرطوس

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فيديو.. قتلى وجرحى في هجوم إسرائيلي على اللاذقية وطرطوس .. قتلى وجرحى في هجوم إسرائيلي على اللاذقية وطرطوس

 

 

وأكد شهود عيان سماع دوي سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم  إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.

 

 

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

جي بي سي نيوز

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