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الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز

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الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز
ضمن تشكيلة اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات..

‬كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات (IFFHS) عن أسماء أبرز اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين من عام 1901م إلى عام 2020م، وتضم 3 لاعبين من السعودي وهم (محمد الدعيع - سعيد العويران - ماجد عبدالله).

وبحسب الاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم أن التشكيلة جاءت بعد استطلاعات رأي صحفيين ولاعبين سابقين، تشكيلة القرن لقارة آسيا:- الحارس: محمد الدعيع () الدفاع: سوهيكو أوكوديرا (اليابان) - ماسامي يهارا (اليابان) - هيونج ميونج (كوريا الجنوبية).

الوسط: سعيد العويران (السعودية) - كيم جو سونج (كوريا الجنوبية) - كازويوشي (اليابان) - علي بارفين (إيران) الهجوم: ماجد عبدالله (السعودية) - يوم كونشا (كوريا الجنوبية) - علي دائي (إيران).

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات..

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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