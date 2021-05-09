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الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية

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الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية
شملت 70 موقعاً ورصدت مخالفات صحية وغياب تطبيق الاحترازات

الطائف.. حملات تفتيشية على صالونات التجميل والبوتيكات النسائية

نفذ فريق نسائي من إدارة التوعية وصحة البيئة بصحة الطائف 55 جولة على صالونات تجميل نسائية و 20 بوتيك نسائي، تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من المستجد.

وفي التفاصيل جاءت الجولات بالتعاون مع أمانة المحافظة، ودعم من شعبة الضبط الاداري، ضمن حملة لتطبيق الاحترازات في المواقع النسائية ذات الإقبال المتزايد، حيث تضمنت متابعة إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية، وإلغاء خدمات المساج، وحمامات البخار، ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.

وأكدت "صحة الطائف" في بيانٍ لها حرصها الشديد على تكثيف جولاتها الرقابية لسلامة مرتادي صالونات التجميل النسائية وسلامة من يعمل فيها للعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر والحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما تمت متابعة بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، في حين تم رصد عددٍ من المخالفات منقِبل الفريق وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها للجهات المعنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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