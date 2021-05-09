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تسجيل 29 وفاة و 601 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 29 وفاة و 601 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 29 وفاة و 601 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :-  سُجِّلت (601) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (719,233) حالة.

• سُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9076) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.95%)، مقارنة مع (4.31%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (10,098) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,824,502) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1731) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (701,191) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (8966) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (111) حالة، فيما غادرت (115) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (989) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 17%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 12%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 279 في محافظة العاصمة عمّان.
- 151 في محافظة إربد، منها 23 في الرمثا.
- 47 في محافظة المفرق.
- 35 في محافظة الزرقاء.
- 22 في محافظة البلقاء.
- 17 في محافظة العقبة.
- 15 في محافظة الكرك.
- 13 في محافظة عجلون.
- 13 في محافظة جرش.
- 8 في محافظة مأدبا.
- 1 في محافظة معان.
- 0 في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

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