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"الحج والعمرة" تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

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"الحج والعمرة" تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ "الحج والعمرة" تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ
وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية

انطلاقًا من حرص المملكة العربية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله-الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج, وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان, لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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