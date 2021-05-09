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منع تقديم خدمة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية

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منع تقديم خدمة تنظيف البشرة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية منع تقديم خدمة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية
ضمن عدة بروتوكولات احترازية أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

منع تقديم خدمة تنظيف البشرة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية

أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بروتوكولات احترازية تتعلق بصوالين الحلاقة الرجالية.
وتضمنت البروتوكولات الاحترازية في محلات الحلاقة الرجالية استقبال الزبائن، بحيث يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع الانتظار داخل المحل، كما يجب تعطيل كراسي الانتظار، وتنظيم فترة العمل وتوفير جداول مرنة للموظفين وتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات تنفيذًا للبروتوكولات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات داخل المحل، ونظافة العاملين، بحيث يتم غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية بين كل عميل، وإلغاء نظام جهاز البصمة للعاملين، ومنع دخول المرافقين.

كما تضمنت السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال، ومنع تقديم الأطعمة داخل محلات الحلاقة، وأخذ بيانات العملاء وهو إلزامي للمنشآت، وذلك للرجوع لها في حال التقصي الوبائي، واستخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميل.

وآخر البروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هو تقديم الخدمة لكل عميل من قبل عامل واحد ويمنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل، والاقتصار على حلاقة الذقن والرأس وعدم تقديم خدمة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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منع تقديم خدمة تنظيف البشرة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية

منع تقديم خدمة تنظيف البشرة وصبغات الشعر بصوالين الحلاقة الرجالية