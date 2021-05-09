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الشرقية.. تجهيز 1552 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر

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الشرقية.. تجهيز 1552 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر الشرقية.. تجهيز 1552 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر
"الدويش" يؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الشرقية.. تجهيز 1552 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز 1552 جامعًا ومسجدًا ومصلى في المنطقة الشرقية، استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 945 جامعًا و 22 مصلى، إضافة إلى 585 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.
ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة؛ حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيرًا إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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