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إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

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إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة
الأمانة نفّذت أمس 3948 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية

إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

‬كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، جهودها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 63 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3948 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 87 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات "940" أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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