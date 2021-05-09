"أمانة جدة" ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر بعروض الضوء والزينة

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تشمل تهيئة المرافق والشواطئ وسط إجراءات احترازية مشددة

أعلنت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزيين وإنارة الميادين والبوابات وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد (3D) والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية؛ كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشدّدة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي؛ أن فعاليات الأمانة خلال العيد المبارك ستستمر لـ 3 أيام متواصلة وتتضمن عرض (3D) في ميدان النورس، وعروضاً ضوئية في بوابات (طريق مكة - طريق المدينة الشرقي - طريق المدينة الغربي) وفي دوّار الجمل وميدان القناديل وميدان النورس وميدان الكرة الأرضية.

وأضاف السلمي؛ أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض لشاشة تفاعلية في ميدان الكرة الأرضية، كما ستتزيّن أعمدة الإنارة بأشكال الزينة في ستة مواقع وهي (طريق السلام - طريق الملك عبدالعزيز - شارع عابر القارات - ممشى حديقة تهامة - شارع الثمانين جنوب جدة - شارع القاسم بن أمية في الحمدانية).

وفي سياق الاستعدادات، أوضحت أمانة جدة أن الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم؛ كالحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة يشمل ذلك الواجهة البحرية على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفساً تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.