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وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض

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فيديو وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض
عند جنوب حديقة اليمامة وقع الحادث.. انحرف وارتطم بأخرى متوقفة

فيديو وبلاغ سرقة كاذب.. سقوط قائد مركبة دهس طفلاً وفرّ بالرياض

أعلن المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي، ضبط قائد مركبة تسبّب في حادث سير ودهس أحد الأطفال.

وقال "المرور"، إنه تمّ ضبط قائد المركبة المتسبّب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان؛ حيث هرب من موقع الحادث، وقدّم بلاغاً بسرقة السيارة، واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله، وأنه هو مَن كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مقطع يظهر مركبة تصدم أحد الأطفال وتنحرف لترتطم بمركبة أخرى متوقفة وتغادر الموقع مرة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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