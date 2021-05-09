أخبار عاجلة

متحف مصغر -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. مساء الثلاثاء

Print
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. مساء الثلاثاء المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. مساء الثلاثاء
دعت من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال.. مساء الثلاثاء

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.


والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن