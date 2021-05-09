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متوجهاً إلى جدة.. رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنوّرة

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بعد أن زار المسجد النبوي وتشرَّف بالسلام على رسول الله

متوجهاً إلى جدة.. رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنوّرة

غادر السيد عمران خان؛ رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، المدينة المنوّرة، اليوم، متوجهاً إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري؛ وعديد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

متوجهاً إلى جدة.. رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنوّرة

متوجهاً إلى جدة.. رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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