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وفد سعودي يزور دمشق ويلتقي الرئيس بشار الأسد

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وفد سعودي يزور دمشق ويلتقي الرئيس بشار الأسد وفد سعودي يزور دمشق ويلتقي الرئيس بشار الأسد

جي بي سي نيوز :- كشفت تقارير صحفية عربية وصول وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية وسوريا.

و قالت مصادر دبلوماسية سورية، إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان زار دمشق يوم الاثنين.

والتقى الحميدان مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ونائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، اللواء علي المملوك.

واتفق الطرفان، بحسب المصادر الدبلوماسية، على أن يكون هناك زيارة مطولة للوفد السعودي بعد عيد الفطر.

واتفق الوفد السعودي، وفقا للمصادر، مع المسؤولين السوريين على عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن الوفد السعودي أبلغ المسؤولين السوريين ترحيب المملكة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر.

و كانت قد نقلت صحيفة الغارديان عن مسؤول سعودي انه جرى لقاء بين مسؤولي المخابرات السعودية والسورية في دمشق .

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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