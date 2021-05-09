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قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله
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الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه
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الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية
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الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن
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الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني
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الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
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الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
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فيديو اليوم السابع
شبيه إسماعيل ياسين يكشف كواليس مشاركته بمسلسل الاختيار .. ويقلد أبو ضحكة جنان
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فيديو اليوم السابع
الأحد 09 مايو 2021 09:08 صباحاً
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الأحد 23 مايو 2021 01:31 مساءً
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