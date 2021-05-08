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إيطاليا تلغي الحجر الصحي وتستقبل السعوديين في هذا التوقيت

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إيطاليا تلغي الحجر الصحي وتستقبل السعوديين في هذا التوقيت إيطاليا تلغي الحجر الصحي وتستقبل السعوديين في هذا التوقيت
عقب استضافة اجتماع دول العشرين

إيطاليا تلغي الحجر الصحي وتستقبل السعوديين في هذا التوقيت

أعلنت إيطاليا عقب اجتماع لمجموعة دول العشرين يخص السياحة عن بدء البلاد استقبال السياح من داخل الاتحاد الأوروبي ومن خارجه.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، كشف عن رغبة ملايين السياح بالقدوم إلى إيطاليا، وقال: "إيطاليا مستعدة لاستقبال العالم".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن السياحة ستنطلق من جديد بقوة كما كانت من قبل، أو حتى أقوى"، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون أكثر استدامة وشمولية.

كما وعد "دراغي" بوضع قواعد واضحة وبسيطة تسمح للسائحين بالعودة إلى إيطاليا والسفر بأمان من بينها جواز سفر التطعيم الوطني الذي أعلنت المفوضية إصداره في منتصف يونيو القادم؛ مما سمح للحكومة الإيطالية أن تستعد لاستخدام جواز سفر وطنيًا أخضر سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من النصف الثاني من مايو؛ ما يسمح بالسفر في جميع المناطق.

وأعلن "دراغي" أنه سيتم إصدار جواز السفر هذا وفقًا للشروط الأوروبية، وهي: أن يكون السائح قد تلقى اللقاح، أو إصابة سابقة بكوفيد 19، أو تقديم اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية.

وحدد رئيس الوزراء الإيطالي يوم 15 مايو لاستقبال السياح القادمين من الاتحاد الأوروبي ودول العالم لمن يحمل تأشيرة الدخول "الشنغن" بعد قيام إيطاليا باعتماد الجواز الصحي، وإلغاء الحجر الصحي الذي كان مفروضًا على القادمين إليها، وفق "ا ف ب".إيطاليا الجديد لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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