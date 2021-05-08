أخبار عاجلة

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

Print
"الدعدي": تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم للمصليات وتنظيم عملية الدخول والخروج

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء في ليلة (٢٧).

وأفادت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بتجهيز المصليات من خلال تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، وتنظيم عملية الدخول والخروج، لكيلا يكون هناك تدافع وتكون انسيابية في التفويج, مشيرة إلى زيادة أعداد الموظفات في منطقة المسعى والساحات الخارجية.

الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني

"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني

بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور

مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور