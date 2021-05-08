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.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

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بالفيديو .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

بالفيديو .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، في مقطع ، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام الإقامة، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في الترصد لعملاء البنوك من كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي وادعاء مساعدتهم ومن ثم تغيير بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية وإجراء عمليات سحب نقدية وشرائية، حيث بلغت قيمة الأموال التي استوليا عليها (94،000) ريال.

وأورد المقطع القبض على مقيمين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة كيابل كهربائية، من مبانٍ تحت الإنشاء، من مواقع مختلفة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60،000) ريال.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفات وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (25.000) ريال.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مقيم ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاموا بكسر أبواب مستودعين وسرقة محتوياتهما والتي تُقدر بمبلغ (1،100،000) ريال.

وأورد المقطع القبض على أربعة مقيمين من الجنسية المالية ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين وبيع المسروقات على سبعة مقيمين.

وأشار الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بصدم مركبة عمدًا لوجود خلاف سابق بينهم، نتج عنه وفاة مواطن ونجاة الآخر. (لمشاهدة الفيديو:

)الأمن العام وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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