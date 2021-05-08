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تضافُر الجهود في تحقيق تكامل الأعمال والخدمات في المسجد النبوي خلال ليلة الـ27 من رمضان

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الوكالة تولي اهتمامًا للصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة بالساحات والمصليات

تضافُر الجهود في تحقيق تكامل الأعمال والخدمات في المسجد النبوي خلال ليلة الـ27 من رمضان

استعدادًا لصلاتَي التراويح والتهجد ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك تتضافر الجهود بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية كافة، من رفع كامل الاستعدادات للإدارات والوحدات التي تعمل على مدار الساعة بالمسجد النبوي، والتشديد على التعاون المشترك مع الجهات المشاركة في عملية تنظيم الحشود.

كما تهيئ الوكالة كامل طاقاتها من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، ومضاعفة القوى العاملة في الساحات والمصليات والممرات، والقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل لسهولة دخول المصلين وخروجهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل الوكالة بالتعاون مع الجهات الأمنية على توزيع موظفيها على الأبواب المؤدية لساحات المسجد النبوي للتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المسجد من المصلين، وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي، إضافة إلى مراقبة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وبدأت الوكالة منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-؛ لينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم.

تضافُر الجهود في تحقيق تكامل الأعمال والخدمات في المسجد النبوي خلال ليلة الـ27 من رمضان

تضافُر الجهود في تحقيق تكامل الأعمال والخدمات في المسجد النبوي خلال ليلة الـ27 من رمضان

رئاسة شؤون الحرمين المسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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