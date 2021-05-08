"العويسي" يشيد بجهود الهلال الأحمر السعودي في مواجهة أزمة كورونا

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رغم نقص الإمكانات الطبية حول العالم إلا أن العمل الإنساني ما زال يسجل أروع الملاحم

هنأ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي الأسرة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبة في الاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين بذلوا قصارى جهدهم لتخفيف المعاناة التي فرضتها جائحة كورونا على الشعوب حول العالم.

وأشار رئيس الهيئة في تصريح له بخصوص هذه المناسبة إلى حرص منسوبي الجهات الإنسانية على ضمان الوفاء والالتزام بالعمل الإنساني في كل الظروف لتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعوب من جراء هذه الجائحة، فعلى الرغم من نقص الإمكانات الطبية في الكثير من الدول حول العالم إلا أن العمل الإنساني ما زال يسجل أروع الملاحم الإنسانية.

وقال الدكتور العويسي: "تدخل الهيئة عامها الثاني في مواجهة أزمة كورونا، وبفضل الله ما زال سفراء الحياة يقومون بمسؤولياتهم تجاه المجتمع من خلال تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها والإسهام في توعية أفراد المجتمع عبر تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية وتنفيذ المبادرات المجتمعية".

وأكد أن الهيئة حريصة على ترسيخ ونشر القيم الإنسانية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني بما يُسهم في نماء وبناء المجتمع نحو الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن القيم الإنسانية هي إحدى الرسائل السامية التي تتبناها الهيئة لتلهم بها المجتمع والعالم.

وأعرب الدكتور العويسي عن شكره لكل العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي من طواقم إسعافية وإداريين ومتطوعين على ما قدموه من جهود إنسانية لحفظ الأرواح وتخفيف المعاناة عن كل أفراد المجتمع دون تميز، مشيدًا بدورهم الملهم في دفعة عجلة التطوير في العمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة.

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