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الوسط الرياضي والإعلامي ينعيان "عادل التويجري".. "الفراج": تُوفِّي قبل توجهه للعمرة

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الوسط الرياضي والإعلامي ينعيان "عادل التويجري".. "الفراج": تُوفِّي قبل توجهه للعمرة الوسط الرياضي والإعلامي ينعيان "عادل التويجري".. "الفراج": تُوفِّي قبل توجهه للعمرة
كتب: الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته

الوسط الرياضي والإعلامي ينعيان

نعى الوسط الرياضي والإعلامي "عادل التويجري"، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وكتب "الفراج" قائلاً: ‏"عظَّم الله أجري فيك.. البقاء لله.. رحل اليوم أخي وصديقي ورفيقي #عادل التويجري ليلة الـ27 من رمضان، وقبل التوجه إلى العمرة. كل التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له؛ فقد كان رجلاً كريمًا طيبًا صافي السريرة".

وكان الوسط الرياضي والإعلامي قد فُجع مساء اليوم بوفاة الإعلامي عادل التويجري، الذي وافته المنية مساء اليوم؛ إذ صعد ترند وفاة التويجري للأول منذ إعلان وفاته - رحمه الله - وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.عادل التويجري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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