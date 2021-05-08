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"الآسيوي": لاعب الهلال "البريك" أفضل لاعب في شهر إبريل

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"الآسيوي": لاعب الهلال "البريك" أفضل لاعب في شهر إبريل "الآسيوي": لاعب الهلال "البريك" أفضل لاعب في شهر إبريل
متقدمًا على عبدالرزاق حمدالله و"السومة"

فاز محمد البريك لاعب الهلال السعودي بخيار الجماهير لأفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر إبريل الماضي.

جاء ذلك بعد الاستفتاء الشهري الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ إذ حصل البريك على نسبة 42.02 % من أصوات المشاركين.

وتقدم البريك على عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي الذي حصل على نسبة 33.05 % من أصوات المشاركين، في حين جاء ثالثًا اللبناني أحمد زريق لاعب الوحدات الأردني الذي نال نسبة 15.64 % من أصوات المشاركين، وجاء رابعًا عمر السومة لاعب الأهلي السعودي بنسبة 7.33 %.

وتم ترشيح ثمانية لاعبين للتنافس في استفتاء هذا الشهر، هم: عبد الرزاق حمدالله (النصر)، خالد باوزير (الشارقة)، محمد البريك (الهلال)، عمر خربين (الوحدة)، مايكل أولونغا (الدحيل)، عمر السومة (الأهلي)، أحمد زريق (الوحدات)، سانتي كازورلا (السد).دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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