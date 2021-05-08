أخبار عاجلة

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

Print
"بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات "بايدن" يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات
أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية بالمناطق المتضررة

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏إبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان بأن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية تينيسي أمريكا بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور

مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"