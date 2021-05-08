أخبار عاجلة

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها

Print
الاردن : ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها الاردن : ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها

جي بي سي نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها.

ورأى الصفدي في تصريح عبر تويتر أن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار.

وأضاف "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين".

واعتبر الصفدي أن إسرائيل وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه.

ورحب الصفدي ببيان دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

"بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية"، وفق وزير الخارجية, وفق المملكة 

ودعت باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد، الخميس، إسرائيل إلى "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، ووقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.

وحثت الدول الأوروبية الخمس الإسرائيلية على "التراجع عن قرارها المضي قدما في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هار حوما" التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و"إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت الدول إلى أن "قرار زيادة المستوطنات في هار حوما "يضاف إلى تسارع الاستيطان في غفعات هماتوس واستمرار عمليات التهجير في القدس الشرقية لا سيما في الشيخ جراح".

وشدد الموقعون على البيان أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدا لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب" و"استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدما على طريق حل الدولتين".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية