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تسجيل 33 وفاة و 702 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 33 وفاة و 702 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 33 وفاة و 702 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (702) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (718,632) حالة.

-سُجّلت (33) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9047) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.31%)، مقارنة مع (5.98%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,288) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,814,404) فحوصات.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1259) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (699,460) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,125) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (96) حالة، فيما غادرت (120) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1020) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 37%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 187 في محافظة العاصمة عمّان.
- 144 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا.
- 99 في محافظة الزرقاء.
- 48 في محافظة البلقاء.
- 47 في محافظة المفرق.
- 33 في محافظة مأدبا.
- 32 في محافظة الطفيلة.
- 30 في محافظة الكرك.
- 28 في محافظة معان، منها 8 في البترا.
- 25 في محافظة جرش.
- 20 في محافظة عجلون.
- 9 في محافظة العقبة.

جي بي سي نيوز

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