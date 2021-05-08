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الرئيس العام يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة

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الرئيس العام يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة الرئيس العام يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة
أكد المزيد من الجهود والتأكد من سلامة القاصدين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الرئيس العام يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود الإدارة العامة للحشود والتفويج.

وقال إن جهودهم في تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم وخروجهم؛ لهي جهود عظيمة مميزة تُثبت تفانيهم وإخلاصهم في القيام بأعمالهم.

وأكد المزيد من بذل مثل هذه الجهود المميزة، والتأكد من سلامة قاصدي المسجد الحرام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المصلين والمعتمرين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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