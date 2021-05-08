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بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني.. في المرحلة الثانية والثلاثين

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للمرة التاسعة على التوالي

بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني.. في المرحلة الثانية والثلاثين

للمرة التاسعة على التوالي توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم برقم قياسي جديد، مستفيدًا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزيج 3-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

بايرن الذي يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم يتصدر البوندسليجا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج قبل جولتين على نهاية الموسم.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية والثلاثين؛ حيث جاء لقبه الأول في عام 1932، ثم جاءت الألقاب الثلاثون الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليجا في موسم 1963-1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليجا تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي، لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

نادي بايرن ميونخ الدوري الألماني لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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